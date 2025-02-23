Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş derbi primi!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:30

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:30

Süper Lig'in 25. haftasında yarın lider Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmeyi hedefliyor.

Teknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına giren sarı lacivertlilerde, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamanın da etkisiyle moraller tavan yaptı.

Takımın öz güveni üst seviyeye doğru çıkarken teknik kadro da formda bir şekilde derbiye geliyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim ise Samandıra'ya giderek takımla motivasyon toplantısı gerçekleştirecek.

Avrupa Ligi maçının önüne geçmemek için derbinin primini hafta içerisinde açıklamayan yönetim, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz gözüyle bakılan kritik mücadele için çılgın bir rakam belirledi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon Euro'luk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi.

Fenerbahçeli oyuncular, Aslantepe'de kazanıp zirvede farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir ödülün de sahibi olacak.