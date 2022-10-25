Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski hamlesi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'nin bonservisini almak için Suudi Arabistan kulübü El Ehli ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 22:11
Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski hamlesi!
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Fenerbahçe, takımda kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski için harekete geçti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Makedon futbolcunun bonservisini almak adına kiralık sözleşmesinin bitmesini beklemedi ve El Ehli ile şimdiden temaslara başladı.

Fenerbahçe'de şu ana dek 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Alioski'nin, bonservisinin olduğu El Ehli ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.


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