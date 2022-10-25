Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski hamlesi!

25 Ekim 2022 Salı, 22:11

Fenerbahçe, takımda kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski için harekete geçti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Makedon futbolcunun bonservisini almak adına kiralık sözleşmesinin bitmesini beklemedi ve El Ehli ile şimdiden temaslara başladı.

Fenerbahçe'de şu ana dek 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Alioski'nin, bonservisinin olduğu El Ehli ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.