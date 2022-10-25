Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski hamlesi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'nin bonservisini almak için Suudi Arabistan kulübü El Ehli ile temasa geçtiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe, takımda kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski için harekete geçti.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Makedon futbolcunun bonservisini almak adına kiralık sözleşmesinin bitmesini beklemedi ve El Ehli ile şimdiden temaslara başladı.
Fenerbahçe'de şu ana dek 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Alioski'nin, bonservisinin olduğu El Ehli ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- Doğrudan gol oldu!
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu