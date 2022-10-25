Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'den şampiyonluk mesajı!
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Uruguaylı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"ZOR BİR MAÇTI AMA KAZANDIK"
"Son maçta takımımın 3 puan almasına yardım edebildiğim için çok mutluyum. 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Takımda çok iyi bir hava var. O maçta hocamızın bizden istediklerini çok iyi bir şekilde anladık. Bu şekilde gelişerek devam etmek istiyoruz."
"SON GOLÜM ÇOK GÜZELDİ"
"Her gol farklıdır. Ama hiçbir şüphe yok ki, son attığım gol çok güzeldi. Kariyerimde hangi sıraya koyarım bilmiyorum ama çok güzel olmasının yanı sıra galibiyeti getiren gol olması dolayısıyla çok önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum"
"İYİ BİR YOLDAYIZ"
"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Takımımız, hocamızın istediği fikirleri çok iyi anladı. Bunları da sahaya yansıtabilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz"
"HOCAMIZA SAYGI DUYUYORUZ"
"Her zaman çalıştığınız hocalara, teknik direktöre saygı duymalısınız. Her teknik direktörden öğreneceğiniz bir şey vardır. Biz de hocamıza çok saygı duyuyoruz, ondan çok fazla şey öğreniyoruz."
"EN ÖNEMLİSİ ŞAMPİYONLUK"
"Bir sayı koymuyorum. Ben her yıl, bir öncekinin üzerine koymaya çalışıyorum. Benim için amaç sezon sonunda şampiyon olmak. En önemlisi bu."
"ŞAMPİYONLUK ÇOK GÜZEL OLUR"
"Çok güzel olur burada şampiyon olmak. Bunun için çok çalışmalıyız. Biz de öyle yapıyoruz. Burada şampiyon olmak eminim çok güzel olur. Hepimizin hafızalarında, hayatımız boyunca yer alır"
"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
"Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Bunu, bu sezon oynadığımız her maçta görüyoruz. Gol attığım zaman, taraftarın kutlamasını görünce mutlu hissettim. Aynı zamanda son düdükle birlikte taraftarın sevinci çok güzeldi"
"BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİĞİMİ BİLİYORDUM"
"Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım. Buraya geleli bir yıldan biraz fazla geçti. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Adaptasyon anlamında zorluk çekmedim. Burası iyi bir lig, seviyesi yüksek. Çok fazla iyi oyuncu var, bu da ligin seviyesi ve kalitesi için çok önemli"
"RENNES MAÇI ZOR GEÇECEK"
"(Rennes maçı) Deplasmanda onlara karşı oynadığımız maç gibi, bu maçın da zor geçeceğini düşünüyorum. İki takım da liderlik için yarışıyor. Güzel bir maç olacak. Ama biz savaşacağız ve galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Buna inanıyorum"
"İYİ PERFORMANS SERGİLİYORUZ"
"Sahada iyi futbol sergilediğimizi düşünüyorum. Hocamızın istediği fikirleri iyi bir şekilde anladık. Bunu da sahada uygulamaya çalışıyoruz. Sahada kim olursa olsun, sahada uyguladığımız fikirler hep aynı, herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Bu sene şampiyon olmak çok önemli. Aslında her sezon şampiyonluk çok önemli. Biz de bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"
"Bizim hedefimiz hangi turnuvada olursak olalım, oynadığımız her maçı kazanmaya çalışmak. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Böyle bir kulüpte oynadığınızda hedef her zaman kazanmaktır. Adım adım bakıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz."
"ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"
"Çok güzel bir duygu derbilerde sahada olmak. Çok özel duygulardır. Derbiler burada çok tutkulu oluyor, bu da benim hoşuma gidiyor"
"KENDİME İYİ BAKMAYA ÇALIŞIYORUM"
"Her oyuncunun kendisine iyi bakmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Antrenmanlarda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendimi her zaman iyi bir şekilde bakmaya çalışıyorum ki, sezon boyunca oynayabildiğim kadar maçta oynayabileyim"
"BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİĞİMİ BİLİYORDUM"
"Fenerbahçe beni gerçekten istediğini gösterdi. Ben de bu kararı verirken çok fazla düşünmedim. Büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Buraya geldikten sonra doğru kararı verdiğimi gördüm. Burada oynamak çok güzel"
"KISA VADEDE HEDEFİM KATAR"
"Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda bu yoldayım. Kısa vadede hedefim Dünya Kupası'nda yer almak. Bu henüz tecrübe ettiğim bir durum değil. Dolayısıyla kısa vadeli hedefim bu."
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