Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'den şampiyonluk mesajı!

"İYİ PERFORMANS SERGİLİYORUZ"

"Sahada iyi futbol sergilediğimizi düşünüyorum. Hocamızın istediği fikirleri iyi bir şekilde anladık. Bunu da sahada uygulamaya çalışıyoruz. Sahada kim olursa olsun, sahada uyguladığımız fikirler hep aynı, herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Bu sene şampiyon olmak çok önemli. Aslında her sezon şampiyonluk çok önemli. Biz de bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"