Fenerbahçe'den flaş karar: 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:30

Güncelleme: 21.03.2025 - 14:30

Sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'de 28. hafta sonunda bir maç eksiğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni sezona da Jose Mourinho yönetiminde başlamasına kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe'nin kadroda büyük bir revizyona gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kiralıklarla birlikte yabancı sayısı 21'i bulurken yönetim sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Sözcü'nün haberine göre yeri garanti olan 7 futbolcu bulunuyor. Bu isimler Diego Carlos, Anderson Talisca, Fred, Filip Kostic, Milan Skriniar ve Mimovic.

Öte yandan haberde 8 futbolcuyla ayrılık kararı alındığı ifade edilirken bu isimlerin Osayi-Samuel, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Saint-Maximin, Rodrigo Becao, Miha Zajc, Lincoln ve Jin-ho Jo olduğu aktarıldı.

Mısırlı stoper Omar Fayed'in ise yeniden kiralanacağı vurgulandı.

Sofyan Amrabat'ın da 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılıp kadroya katılacağı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği kaydedildi. En-Nesyri ve Amrabat'a Suudi kulüplerinin ilgisinin olduğu, Szymanski'nin ise Avrupa ekiplerinin radarında olduğu aktarıldı.

Yönetimin söz konusu isimler için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağının altı çizildi.