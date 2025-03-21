Galatasaray'a gol atmıştı: Fenerbahçe'den sürpriz hamle!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen Alan Virginius'la ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'a gol atmıştı: Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:33

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in sezon başında İsviçre ekibi Young Boys'a kiraladığı Alan Virginius, Fenerbahçe'nin radarında.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan haberde sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken teknik direktör Jose Mourinho'nun genç futbolcuyu beğendiği iddia edildi.

Bu sezon Young Boys formasıyla 34 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu 7 gol atarken 3 asist kaydetti. Virginius, bu gollerden birini Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Galatasaray maçında kaydetti.

Futbol kariyerine Fransa'da Entente SSG Jgd altyapısında başlayan Alan Virginius, sonrasında Sochaux, Lille ve Clermont formalarını giydi.

Young Boys'un bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Galatasaray'la oynadığı ikinci maçta Virginius'un golünden sonra iki takım oyuncuları arasında tartışma çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera ise Virginius'a yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.


Etiketler: #fenerbahçe #Alan Virginius #galatasaray

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko Fransa'dan eli boş döndü!

Fenerbahçe Beko Fransa'dan eli boş döndü!
Milan Skriniar açıkladı: Neden Fenerbahçe'yi seçti?

Milan Skriniar açıkladı: Neden Fenerbahçe'yi seçti?
Vaclav Cerny'den Fenerbahçe sözleri: 'Kupanın favorisini eledik'

Vaclav Cerny'den Fenerbahçe sözleri: 'Kupanın favorisini eledik'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler