Galatasaray'a gol atmıştı: Fenerbahçe'den sürpriz hamle!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:33

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:33

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in sezon başında İsviçre ekibi Young Boys'a kiraladığı Alan Virginius, Fenerbahçe'nin radarında.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan haberde sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken teknik direktör Jose Mourinho'nun genç futbolcuyu beğendiği iddia edildi.

Bu sezon Young Boys formasıyla 34 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu 7 gol atarken 3 asist kaydetti. Virginius, bu gollerden birini Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Galatasaray maçında kaydetti.

Futbol kariyerine Fransa'da Entente SSG Jgd altyapısında başlayan Alan Virginius, sonrasında Sochaux, Lille ve Clermont formalarını giydi.

Young Boys'un bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Galatasaray'la oynadığı ikinci maçta Virginius'un golünden sonra iki takım oyuncuları arasında tartışma çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera ise Virginius'a yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.