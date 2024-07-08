Fenerbahçe'den flaş Serdar Aziz açıklaması: 'Transfer görüşmeleri için izin verildi'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:06

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:06

Fenerbahçe, Serdar Aziz'e transfer için izin verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.