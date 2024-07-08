Fenerbahçeli futbolcuya İngiltere'den üç talip!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent'i üç İngiliz takımının transfer etmek istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ADA'DAN 3 TALİP
İngiltere merkezli Daily Record'da yer alan habere göre, Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını ve İngiltere'ye dönecek.
Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. Bu kulüplerinden birinin Ipswich Town olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.
18 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı. İskoç futbolcu, yalnızca 18 maçta forma giydi ve 736 dakika sahada kaldı. Kent bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.
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