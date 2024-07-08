Jose Mourinho'dan transfer açıklaması: 'Fenerbahçe'nin gelişmesi için...'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 11:31

Güncelleme: 08.07.2024 - 11:31

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mourinho, milli takımdan dönen futbolcular ve transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiç olmadığım kadar motive hissediyorum kendimi. Çalışmalarımıza takımın yarısıyla başlayabildik sadece kolay değil. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz."

"KULÜBÜN ŞARTLARI ÇOK İYİ"

"Kariyerimdeki her çalıştığım kulüp benim için meydan okumaydı. Sorumluluklarımı biliyorum. Çok iyi bir şekilde karşılandım burada. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Başkanımız yaklaşımı konusunda mesajını direkt bir şekilde verdi. Kulübün gelişmesini istiyor. Kulübün gelişmesi demek en iyi oyuncularımızı satmamak demek. Bu konuda net mesajını verdi."

"TRANSFER PAZARINDA NELER İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ"

"Benim için şu anda en öncelikli durum oyuncuların takımlarına geri dönmesi. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk antrenmanlarına çıkacak. Çağlar Söyüncü ilk topla antrenmana çıkacak. Tadic çarşamba günü dönüyor. Biz transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. İlk oynayacak olduğumuz Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama evimizde oynayacağımız ikinci maçta taraftarımız tribünleri dolduracaktır.