Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Eyüpspor Berke Özer'in bonservisini açıkladı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:04

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:04

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Tivibu Spor'a konuştu ve Berke Özer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kulaksız, "Berke Özer, 1. Lig'de de inanılmaz maçlar oynadı. İyi kalecilik yapma noktasından ziyade, topa oyuna sokma konusunda iyi işler yapıyor. Genç olmasına rağmen lider karakterli bir çocuk. Gittiği her takımda kaptanlık yapabilecek kapasitesi var. Çok iyi bir profesyonel. Bu sezon da olağanüstü bir performans sergiledi. Birçok takımın da ilgisi, arzusu olmasını doğal karşılıyoruz. Avrupa'dan da, Suudi Arabistan'dan da oldu teklif. Menajerler aracılığıyla oldu. Resmi teklif olmadı. Büyük takımlar da kadrosunda düşünebilir. Özellikle Galatasaray. Muslera, belirli bir yaşa geldi, sözleşmesi bitiyor. Bilmiyorum oradaki durumu, Galatasaray'ın içişlerine karışmayız, orayla ilgili yorum yapmayız ama Galatasaray'ın kadrosunda görmek istemesini ben doğal karşılarım" dedi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE YANITI

"Galatasaray'dan teklif var mı?" sorusuna yanıt veren Fatih Kulaksız, "Elimize ulaşan resmi bir teklif gelmedi" yanıtını verdi. Kulaksız, "Fenerbahçe'den teklif var mı?" sorusunun ardından, "Yok. Fenerbahçe'den teklif yok ama Fenerbahçe'nin sonraki satıştan yüzde 40 payı var. Oyuncu satıldığı takdirde, anlaştığımız kulüple yapılacak ödeme planına göre Fenerbahçe, yüzde 40 pay alacak. Daha önce de söyledim, Fenerbahçe'nin oyuncunun gideceği kulüple ilgili resmi bir söz hakkı yok ama biz nezaketen, 'Bu oyuncuya böyle bir teklif geldi, düşünceniz ne?' diye sorarız. Bu nezaketi Fenerbahçe'ye gösteririz" sözlerini sarf etti.

Fatih Kulaksız, özellikle sosyal medyada, Berke Özer'in, "Galatasaray'a transfer olmam" şeklinde düşüncesi olduğu ve sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma ihtimali iddiasına ise, "Bunlar külliyen yalan, külliyen yanlış ifadeler. Zaten bu bilgi kirliliğinin oluşmaması için bize sorulduğunda birinci ağızdan en doğru şekilde ifade etmek için her soruyu cevaplıyoruz. Bize her şeyi sorabilirsiniz diyoruz. Bizimle ilgili duyumla ilgili haber yapmayın dememize rağmen bu haberler çıkıyor. Berke profesyonel bir futbolcu. Her takımın formasını giyebilir. Berke'nin bir ailesi, geleceği, bir kariyer planlaması lazım. Hem bizim için hem de onun için en doğru şartların oluşması gerekiyor" yanıtını verdi.

"10 MİLYON EURO BELİRLEDİK"

Fatih Kulaksız, son olarak Berke Özer'in bonservisi için, "Biz Ahmed Kutucu ve Berke'ye 10 milyon Euro bonservis belirledik. Ahmed Kutucu'nun çocukluğundan Galatasaray'a sempatisi olması, Galatasaray'a gitmek istemesi, emeklerini de göz önünde bulundurarak fedakarlık yaptık. Başkanımız da zaten Galatasaraylı. Yıllara dayanan bir ilişkisi var. Aynı zamanda iyi bir Galatasaray taraftarı. Bunu da samimi bir şekilde her yerde söyledik. Bu transferi gerçekleştirdik. Berke için 10 milyon Euro belirledik ve ben kendi adıma hiç esnemeyi düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.