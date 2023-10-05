Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:07

Güncelleme: 05.10.2023 - 13:07

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından ezeli rakibine sosyal medyadan cevap verdi.

Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayında yaptığı açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri baskı altına almak olduğu söylerken; "Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor" dedi.

"OLAY MAHALLİNE İLK SUÇLU GELDİ"



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamalara, Fenerbahçe Kulübü sosyal medyadan cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Günün sözü: Olay mahalline ilk suçlu geldi. "Her zamanki gibi…"" ifadeleri kullanıldı.