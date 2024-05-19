Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi: 'Hababam Güm Güm Güm'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 21:16

Güncelleme: 19.05.2024 - 21:49

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 kişi 1-0 yendiği derbinin ardından paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın maç öncesi yaptığı 'Hababam Sınıfı: Sınıfta Kaldı' koreografiye yönelik olarak "Hababam Güm Güm Güm" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe taraftarı da maçın son düdüğünün ardından "Hababam Güm Güm Güm" tezahüratı yaptı.

FENERBAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Fenerbahçe, Hababam paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaptı.

Sarı lacivertli kulübün paylaşımında, "Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiyabksdvkavskdjfbksçdafbaksçdnjadlbfpbdiafbr" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları:

Hababam güm güm güm! ??

0-1 pic.twitter.com/lTKnAizTkL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2024