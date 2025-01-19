Fenerbahçe'den Galatasaray'a mesaj: 'Adım adım geliyoruz'

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a mesaj: 'Adım adım geliyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 21:18

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu paylaşım ayrıca lider Galatasaray'a bir mesaj olarak da algılandı.


 


Etiketler: #fenerbahçe #adana demirspor #galatasaray

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