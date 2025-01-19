Puan farkını 6'ya indirdi: Fenerbahçe, Adana'da golcüleriyle güldü! Adana Demirspor 0-4 Fenerbahçe

Yayınlanma: 19.01.2025 - 18:05

Güncelleme: 19.01.2025 - 21:00

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 69 ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Adana Demirspor'da Yusuf Barasi 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki son golünü Fenerbahçe'ye atan Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

DUSAN TADIC FARKI

Sarı lacivertlilerde maça yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic, 66. dakikada oyuna dahil oldu. Sırp yıldız, 69 ve 71. dakikadalarda yaptığı asistlerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Fenerbahçe bu galibiyetle ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Adana Demirspor ise üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe bu galibiyetinin ardından puanını 45'e yükseltti ve puan kaybı yaşayan lider Galatasaray'la farkı 6 puana indirdi. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile oynayacak. Adana Demirspor ise Rizespor'a konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Adana Demirspor 0-4 Fenerbahçe

93' BİR VOLE! Szymanski, sol kanattan penaltı noktasına ortaladı. En Nesyri, estetik bir vuruş yaptı. Savunmada Semih'e çarpan top kalenin üstünden dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

91' GOL | Amrabat, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. 6 pasın içinde Cenk Tosun kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

90' Adana Demirspor'da Maestro yerine Burhan Ersoy oyuna dahil oldu.

89' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Adana Demirspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

80' Adana Demirspor'da İzzet ve Ali Yavuz Kol yerine Aksel Aktaş ile Bünyamin Balat oyuna dahil oldu.

75' Fenerbahçe'de Dzeko yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

74' GOL | En Nesyri, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Deniz'i geçen topta Dzeko, arka direkte tek dokunuş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

72' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yerine Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.

71' GOL | Fenerbahçe savunmasından rakip kaleye hareketlenen Dusan Tadic'e uzun bir top geldi. Tadic, ceza sahası sağından içeriye çevirdi. 6 pasın içinde kafa vuruşunu yapan En Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

68' GOL | Dusan Tadic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında bulunan En Nesyri, sol ayağıyla gelişine vurarak topu ağlarla buluşturdu.

66' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın yerine Dusan Tadic oyuna dahil oldu.

66' GOL İPTAL! Hakem Halil Umut Meler, En Nesyri'nin faul yaptığını belirterek İrfan Can Kahveci'nin golünü iptal etti. Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe

65' Hakem Halil Umut Meler'e VAR monitöründen uyarı geldi.

63' GOL | Oğuz Aydın, sol kanattan topu ceza yayında bulunan Szymanski'ye aktardı. Szymanski, bekletmeden penaltı noktasının solunda bulunan En Nesyri'ye pasını verdi. Adana Demirspor savunması En Nesyri'ye müdahale ettikten sonra meşin yuvarlak penaltı noktasının sağında İrfan Can'a sekti. İrfan Can'ın tek vuruşunda top ağlarla buluştu.

62' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirspor savunması topu karşıladı. Ters kanata açılan topta İrfan Can, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak sol ayak içiyle şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.

60' Osayi Samuel, sağ kanattan ceza sahasına girip penaltı noktasında bulunan Edin Dzeko'ya yerden pasını verdi. Dzeko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta Semih topun önüne atlayarak kalesinde tehlikeyi önledi.

56' KIRMIZI KART | Yusuf Barasi, orta alanda Mert Müldür'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

52' GOL İPTAL | Hakem Halil Umut Meler, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti. Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe.

52' POZİSYON İNCELENECEK! Hakem Halil Umut Meler, GOL pozisyonu öncesinde İrfan Can'ın Ampem ile girdiği mücadeleyi incelemek üzere VAR'a davet edildi.

50' GOL | İrfan Can, orta alanda Maestro'dan topu çalarak topu Szymanski'ye aktardı. Szymanski, ceza sahasının solunda bulunan Edin Dzeko'ya yerden pasını gönderdi. Dzeko, bekletmeden penaltı noktasının solunda bulunan En Nesyri'ye pasını aktardı. En Nesyri'nin sol ayağıyla çektiği şut yan direğe çarparak ağlarla buluştu.

46' Fenerbahçe'de Dijiku ve Kostic yerine Osayi Samuel ile Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

42' TEHLİKELİ ATAK! Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Abdülsamet'in ters vuruşu kaleye yöneldi ancak dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Tolga ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci İrfan Can'da kaldı.

34' İzzet, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' TEHLİKELİ ATAK! Yusuf Barasi, orta alanın solunda Mert Müldür'den topu kurtarıp rakip kaleye hareketlenen İzzet'e derin bir top gönderdi. İzzet, ceza yayının solundan topu penaltı noktasının sağında bulunan Alioui'ye aktardı. Alioui'nin bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can kurtardı. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

31' Djiku, orta alanda Ali Yavuz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

27' Filip Kostic, sol kanattan topu sürmek istedi ancak meşin yuvarlak ayağından fazla açılınca oyun alanını terk etti. Adana Demirspor, kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

25' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak penaltı noktasına doğru yerden çevirdi. İrfan Can'ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş kaleci Deniz'de kaldı.

24' ÜST DİREKTEN DÖNDÜ! Fred, rakip ceza yayının sağından ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Altıpas çizgisi üzerinde topa hareketlenen En-Nesyri'nin dokunuşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

22' İrfan Can'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadan dışarı çıktı. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

13' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden dışarı gitti. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

12' Dzeko, rakip ceza sahasının solundan çizgiye inerek kale sahasına ortalamak istedi ancak savunmada Arda Kurtulan araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11' Djiku, orta alandan rakip yarı sahanın sol kanadında bulunan Filip Kostic'e uzun bir top gönderdi. Kostic, rakip ceza sahasının sol çizgisinde topu kontrol ederek ceza yayındaki Edin Dzeko'ya yerden bir pas çıkardı. Dzeko'nun sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş, kalenin üzerinden auta gitti.

7' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak rakip ceza yayında bulunan Dzeko'ya yerden pasını aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.

5' Dzeko, orta alandan hareketlenerek rakip ceza sahasına koşu yapan En-Nesyri'ye uzun bir top gönderdi; ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3' İrfan Can Kahveci, orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen Szymanski'ye uzun bir top yolladı ancak top kaleci Deniz'de kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.