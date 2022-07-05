Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella atağı!
Jorge Jesus'un yönetimden sol bek transferi istemesi üzerine harekete geçen Fenerbahçeli yöneticiler, rotayı İtalya'ya çevirdi. Çizme basını, Fenerbahçe’nin Parma'da forma giyen Giuseppe Pezzella için resmi teklif yaptığını iddia etti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer operasyonunu sürdüren Fenerbahçe, sol beke de takviye planlıyor.
Novak'a gelecek planları arasında yer vermeyen Portekizli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nu hücum hattında değerlendirmek istiyor. Plandan taviz vermeyen yönetim, hedefteki isimler için girişimlere devam ediyor.
Listesindeki futbolcularla bir bir görüşen Fenerbahçe, rotasını Çizme'ye çevirdi. Parma forması giyen 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için harekete geçildi.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Giuseppe Pezzella için resmi teklif yaptığını yazdı. Parma'ya 3-4 milyon euro civarında bonservis bedeli önerildiği bildirildi. Parma yönetiminin teklifi değerlendirdiği ifade edildi.
KARİYERİNDE İTALYA DIŞINA ÇIKMADI
24 yaşındaki sol bek, futbol kariyerinde ülkesi İtalya haricinde bir takımda forma giymedi. Geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Pezzella, 29 maçta forma giyip 3 asist gerçekleştirdi.
Sol bek, orta sahanın solu ve stoperde oynayabilen 1.87 boyundaki İtalyan futbolcu, kariyerinde; Palermo, Parma, Palermo, Atalanta, Udinese ve Genoa'da oynadı. Toplamda 127 maçta 1 gol+9 asistlik performans sergiledi. Monteruscello ve Palermo altyapısında yetişen İtalyan futbolcu, 2015 yılında Palermo A Takımı'na yükseldi. Buradaki performansıyla kendini gösteren Pezzella, 2017 yılında 4.50 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'ye transfer oldu. Sonrasında Udinese ve Parma'ya kiralanan Pezzella, 2020 yılında 5.75 milyon euro bonservisle Parma'ya imza attı. Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki sol bek, geçici sözleşmesinin bitmesinin ardından Parma'ya döndü.
Video Haberler
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
- Şile’de park halindeki lüks araç alev alev yandı
- Karnından çıkanlar şoke etti: '10 kilo ağırlığında...'
- Tarihi eser dolandırıcıları Kütahya'da tutuklandı
- Ankara yolunda feci kaza: Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
- Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada
- 'Dublörlü' arsa vurgunu: Durumu anlayınca tokat attı
- Pınar Gültekin için başlatılan adalet nöbeti sürüyor
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'