Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü! 'En büyük transfer o olacak'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:37

Güncelleme: 27.04.2025 - 13:38

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanından zaferle döndüğü maçı HT Spor'da yorumladı.

Fenerbahçe'nin yine ikinci yarıda açıldığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Klasik bir Fenerbahçe izledik. İlk 30 dakika sezonu kafada bitirmiş bir oyuncu topluluğu, ikinci yarıyla birlikte tekrar yüklenmeye başlayan bir Fenerbahçe vardı" dedi.

Maçın ilk 30 dakikasına vurgu yapan Dilmen, "İlk 30 dakikayı Jose Mourinho, oyuncular ve yönetimin beraber izlemesi lazım. Matematik olarak rakibiniz şampiyon olmadığı sürece siz her maçı aynı ciddiyetle oynamak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde'ye ayrı parantez açan Rıdvan Dilmen, Hollandalı sağ bekin gelecek sezon Fenerbahçe'nin en büyük transferi olacağını belirtti.

Oosterwolde'nin gelecek sezon Mourinho'nun elini rahatlatacağını ifade eden ünlü yorumcu, "Fenerbahçe'nin gelecek sezonki en büyük transferi Jayden Oosterwolde olacak. Mourinho burada hata yaptı, Osayi-Samuel ile oynamaya kalktı. Oosterwolde ile sol stoper oynar mı? Oynar. Sıkıştığı zaman beşlinin solunda oynar mı? Oynar. Oyun içinde dörtlüye döneceğim dediğiniz zaman Osayi'yi döndürmezsin oraya kimi döndürürsün Oosterwolde varken? Sol beke koyarsın. Zaten sol bekten devşirme sol stoper. Tıpkı Kaan Ayhan gibi. Galatasaray'ın Kaan ile başladığı gün, sol taraf oyuncusunu çıkartıp Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ı bölebilirsin oyun içinde ama Mourinho burada hata yapıyor. Sanki o da oynar, bu da oynar diyor. İşte Oosterwolde'nin bu kadar değerli bir oyuncu olduğunu şimdi anlıyorsun" sözlerini sarf etti.

Rıdvan Dilmen son olarak Fenerbahçe'de bu sezon Oosterwolde'nin olması halinde puan farkının en fazla 2 olacağını iddia etti.