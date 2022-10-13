Fenerbahçe'den hücuma destek! Jorge Jesus, özellikle istiyor
Süper Lig'in en golcü takımı Fenerbahçe, Atalanta'nın Kolombiyalı yıldız Luis Muriel'i devre arasında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Attığı 25 golle ligin hücumdaki en etkili takımlarından biri olan Fenerbahçe bu bölgeyi daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
Sporx'in haberine göre Jorge Jesus, Atalanta'nın 31 yaşındaki santrforu Luis Muriel için ara transferde harekete geçilmesi talebinde bulundu. Yönetim, Jorge Jesus'un isteğini yerine getirmek için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacak.
Atalanta ile sözleşmesi haziran 2023'te bitecek olan 1.79 m. boyundaki Muriel, bu sezon 7 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaptı.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a ziyaret
- Belediye binasına silahlı saldırı
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’