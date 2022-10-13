Fenerbahçe'den hücuma destek! Jorge Jesus, özellikle istiyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:42

Attığı 25 golle ligin hücumdaki en etkili takımlarından biri olan Fenerbahçe bu bölgeyi daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sporx'in haberine göre Jorge Jesus, Atalanta'nın 31 yaşındaki santrforu Luis Muriel için ara transferde harekete geçilmesi talebinde bulundu. Yönetim, Jorge Jesus'un isteğini yerine getirmek için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacak.

Atalanta ile sözleşmesi haziran 2023'te bitecek olan 1.79 m. boyundaki Muriel, bu sezon 7 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaptı.