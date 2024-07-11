İtalyanlar duyurdu: Avrupa devinden Ferdi Kadıoğlu için takas teklifi!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 11.07.2024 - 09:46

EURO 2024'te gösterdiği performansla beğenileri toplayan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için İtalya Serie A ekibi Juventus'un Fenerbahçe'ye futbolcu takas teklifi vereceği iddia edildi.

İtalyan basınından TuttoSport'ta yer alan habere göre; Serie A'nın dev ekibi Juventus, yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın da raporu doğrultusunda sol bek için rotasını Türkiye'den Ferdi Kadıoğlu'na yöneltti.

3 FUTBOLCU AYRILIĞA HAZIR

Köklü Torino temsilcisi, Ferdi için takas da içeren bir teklife hazırlanıyor. Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, 24 yaşındaki futbolcu için Weston McKennie, Filip Kostic ve Arthur Melo'yu Fenerbahçe'ye önerecek.

Öte yandan bahsi geçen futbolcuların da Juventus'tan ayrılmaya hazır olduğu ve ilgilenen kulüplerle görüşme yapmak istedikleri belirtildi. Üç futbolcunun arasında McKennie, hem teknik direktör Jose Mourinho'nun yoğun ilgisi hem de 28 milyon Euro'luk piyasa değeriyle üç futbolcunun arasından öne çıkan isim oldu.

'YETENEKLERİ CAMBIASSO GİBİ'

Haberde Ferdi Kadıoğlu'nu İtalyan futbolseverlere tanıtmak için şu ifadelere yer verildi:

"Yetenekleri Andrea Cambiasso'nunkine benziyor. Anlaşma gerçekleşirse defansın iki kanadını da idare eder. Türk takımından oyuncu almak her zaman söylendiği kadar kolay değil. Juve'nin, diğer takımların önüne geçebilecek birkaç pazarlık kozu var ancak bunlar zaman alır ve daha önce örneklerinin yaşandığı üzere hiç de basit değildir."

EURO 2024'te son derece başarılı bir turnuva geçiren milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro.