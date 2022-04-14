Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı: Hiçbir başarı şans eseri değildir

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinde Miha Zajc'ın attığı golün daha önce antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal tarafından çalıştırıldığını gösteren bir video yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Hiçbir başarı şans eseri değildir" ifadelerine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 10:10
Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı: Hiçbir başarı şans eseri değildir
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Fenerbahçe Kulübü’nün sosyal medya hesabından “Hiçbir başarı şans eseri değildir!” mesajıyla bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan videoda, İsmail Kartal derbi öncesi oyuncularına talimat verirken görülüyor.

Derbiden önce yapılan son taktik toplantısında İsmail Kartal, ”Zajc hücuma destek verebilirsin. Ataklarda ceza sahası içine koşu istiyoruz. Top rakipteyken onları presle Nelsson’a yönlendirmemiz lazım” ifadelerini kullanıyor.

İsmail Kartal’ın verdiği talimatı başarıyla uygulayan Sloven yıldız Miha Zajc, sağ kanattan gelişen atakta Brigh Osayi Samuel’in pasına penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren isim olmuştu.

Öte yandan maç boyunca Marcao’nun topla buluşmasını engellemeye çalışan Fenerbahçeli futbolcular, sarı-kırmızılıların geriden oyun kurmasına engel olmaya çalıştı.


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