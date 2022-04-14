Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
Bir dönem Real Madrid formasını da giyen Kolombiyalı eski futbolcu Freddy Rincon geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bir dönem Real Madrid ve Corinthians'ta forma giyen Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi. 55 yaşındaki eski futbolcu 11 Nisan'da korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Rincon'un kafasına çok sayıda darbe aldığı ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Rincon'un 3 günlük yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.
Rincon, Kolombiya adına 90'lı yıllarda 3 ayrı Dünya Kupası'nda forma giymiş ve 84 kez milli formayı ıslatmıştı.
Real Madrid kulübü de kaza günü bir mesaj yayımlayarak "Rincon'a tüm gücümüz ve sevgimizle cesaretimizi gönderiyoruz. Bu zor anı atlatmasını umuyoruz" açıklaması yapmıştı.
Rincon'un sürdüğü araç bir otobüse çarpmış, otobüs şoförü de dahil 4 kişinin yaralanmıştı. Kazanın görüntüleri de yayımlanmıştı.
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