Fenerbahçe'den İstanbullulara çağrı!

Fenerbahçe Kulübü, su sorunu yaşayan İstanbullulara tasarruf çağrısı yaparak su kaynaklarının özenli kullanılmasına dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:31
Fenerbahçe'den İstanbullulara çağrı!
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Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'da artan su sorunu nedeniyle tüm İstanbullulara çağrıda bulundu.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya paylaşımında, "Şehrimiz İstanbul'da artan nüfus, yağışsızlık ve hava sıcaklıklarının etkisiyle su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor; "Bir damlası bile çok önemli" diyerek herkesi su tasarrufuna ve su kaynaklarımızı özenli kullanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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