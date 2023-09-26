Fenerbahçe'den İstanbullulara çağrı!
Fenerbahçe Kulübü, su sorunu yaşayan İstanbullulara tasarruf çağrısı yaparak su kaynaklarının özenli kullanılmasına dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'da artan su sorunu nedeniyle tüm İstanbullulara çağrıda bulundu.
Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya paylaşımında, "Şehrimiz İstanbul'da artan nüfus, yağışsızlık ve hava sıcaklıklarının etkisiyle su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor; "Bir damlası bile çok önemli" diyerek herkesi su tasarrufuna ve su kaynaklarımızı özenli kullanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İçtiğimiz su ayrı gitmez ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 26, 2023
Yanımızda oldukları için Pürsu’ya teşekkür ediyoruz. https://t.co/yXNYbwi9Xb pic.twitter.com/Jg6O8qv3PQ
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