Fenerbahçe'den 13 yıl sonra etkileyici başlangıç

Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:35

Güncelleme: 25.09.2023 - 07:35

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Alanyaspor karşısında 1-0 kazanarak serisini devam ettirdi.

Lige Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek başlayan ve art arda Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Antalyaspor'u 3-2 ve son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 13 sene sonra bir ilki başardı.

TARİHİNDE 3. KEZ

Trendyol Süper Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe, 1964/65 ve 2009/10 sezonlarından sonra ilk defa sezona art arda 5 galibiyetle başlamış oldu.

2009/10 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe, 1964/65 sezonunda da ligi şampiyonlukla bitirmeyi başarmıştı.