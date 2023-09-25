Fenerbahçe'den 13 yıl sonra etkileyici başlangıç
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 13 yıl sonra bir ilki başardı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Alanyaspor karşısında 1-0 kazanarak serisini devam ettirdi.
Lige Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek başlayan ve art arda Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Antalyaspor'u 3-2 ve son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 13 sene sonra bir ilki başardı.
TARİHİNDE 3. KEZ
Trendyol Süper Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe, 1964/65 ve 2009/10 sezonlarından sonra ilk defa sezona art arda 5 galibiyetle başlamış oldu.
2009/10 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe, 1964/65 sezonunda da ligi şampiyonlukla bitirmeyi başarmıştı.
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