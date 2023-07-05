Fenerbahçe'den Kenan Yıldız hamlesi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:17

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:17

Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığı sonrası rotasını bir başka 'Türk mücevheri' Kenan Yıldız'a çevirdi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Kenan Yıldız için temaslara başladı. Haberede bu transfer için toplamda 10 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardığı belirtilen Fenerbahçe'nin, Kenan Yıldız ve temsilcileriyle iletişime geçtiği kaydedildi.

Kenan Yıldız (sağda)

TEKLİFE SICAK BAKIYORLAR

Kenan Yıldız'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edilirken ilk olarak Juventus'un yeni sportif dirtektörü Cristiano Giuntoli ile görüşerek planlarını öğreneceği aktarıldı. Juventus'un Kenan Yıldız'ı bu sezon A takımda düşünmemesi durumunda rotayı Fenerbahçe'ye kırabileceğinin altı çizildi.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, 2022 yazında bedelsiz olarak Juventus'a transfer oldu.

Alt yaş kategorilerinde 65 maça çıkan Kenan Yıldız, 21 gol atıp 35 asist yaptı.