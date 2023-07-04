Fenerbahçeli Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan teklif!
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Willian Arao için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Willian Arao için ciddi bir teklif aldı.
NTV Spor'un Suudi Arabistan basınından Slaati'ye dayandırdığı habere göre, Al-Hilal, Willian Arao için Fenerbahçe'ye 5.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Willian Arao
Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Willian Arao, Fenerbahçe ile toplam 45 maça çıkarken 1 gol ve 5 asist kaydetti.
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