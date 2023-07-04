Fenerbahçeli Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan teklif!

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Willian Arao için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:28
Fenerbahçeli Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan teklif!
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Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Willian Arao için ciddi bir teklif aldı.

NTV Spor'un Suudi Arabistan basınından Slaati'ye dayandırdığı habere göre, Al-Hilal, Willian Arao için Fenerbahçe'ye 5.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Willian Arao

Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Willian Arao, Fenerbahçe ile toplam 45 maça çıkarken 1 gol ve 5 asist kaydetti.


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