Fenerbahçeli Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan teklif!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:28

Güncelleme: 04.07.2023 - 18:29

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Willian Arao için ciddi bir teklif aldı.

NTV Spor'un Suudi Arabistan basınından Slaati'ye dayandırdığı habere göre, Al-Hilal, Willian Arao için Fenerbahçe'ye 5.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Willian Arao

Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Willian Arao, Fenerbahçe ile toplam 45 maça çıkarken 1 gol ve 5 asist kaydetti.