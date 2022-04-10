Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'li 'Gibi' paylaşımı

10 Nisan 2022 Pazar, 23:15

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk etti. Nefes kesen mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, sarı-lacivertlilerden maçın ardından art arda paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe, başarılı stoper oyuncusu Kim Min-Jae'nin elinde fırça ile sarı-lacivert boyalı bir duvarın önünde durduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda dijital içerik platformu Exxen'de yayımlanan Gibi dizisindeki bir repliğe gönderme yer aldı.

İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana...



pic.twitter.com/LPY26JSsA8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2022

Sarı-lacivertliler paylaşıma, "İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana..." notunu düştü.