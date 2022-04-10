Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'li 'Gibi' paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Dev mücadelenin ardından paylaşımlarda bulunan sarı-lacivertlilerden 'Gibi' dizisine gönderme geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 23:15
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'li 'Gibi' paylaşımı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk etti. Nefes kesen mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, sarı-lacivertlilerden maçın ardından art arda paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe, başarılı stoper oyuncusu Kim Min-Jae'nin elinde fırça ile sarı-lacivert boyalı bir duvarın önünde durduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda dijital içerik platformu Exxen'de yayımlanan Gibi dizisindeki bir repliğe gönderme yer aldı.

Sarı-lacivertliler paylaşıma, "İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana..." notunu düştü. 


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