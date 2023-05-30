Fenerbahçe'den kiralanan Dimitris Pelkas'tan veda mesajı
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'deki kiralık sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas, kulübe veda etti.
Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye giden Yunan futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnişli çıkışlı, güzen anları ve önemli dersleri olan uzun bir sezon oldu. Acun Ilıcalı'ya ve Hull City'ye ailesine güvenleri ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Artık devam etme zamanı" sözlerini kullandı.
Dimitris Pelkas
GELECEĞİ BELİRSİZ
Hull City forması altında 26 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe ile de sözleşmesinin sonuna gelen Pelkas için sarı-lacivertlilerin sözleşmede yer alan kontrat uzatma maddesini kullanması beklenmiyor. Geleceği belirsiz olan Pelkas'ın adı eski takımı PAOK ve Trabzonspor ile anılıyor.
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