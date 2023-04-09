Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Augsburg'dan Mergim Berisha açıklaması
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Augsburg'da teknik direktör Enrico Maassen, Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha hakkında açıklamalarda bulundu. Alman hoca, Berisha'nın bonservisinin alınmasına ilişkin, "Mergim ile kalıcı bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.
Alman ekibinin teknik direktörü Enrico Maassen, Berisha için kalıcı bir anlaşma yapacaklarını söyledi.
Megim Berisha
"BİR SONRAKİ ADIMI ATMAK İSTİYORUZ"
Maassen, "Mergim ile kalıcı bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz" diye konuştu.
Maassen, Berisha'nın performansını da överken, "Mergim'in gelişiminden memnunum. Ama bence gelişim açısından hala yapabileceği çok şey var" ifadelerini kullandı.
BONSERVİS BEDELİ 4MİLYON EURO
Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro ödemesi gerekiyor.
Augsburg'ta bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Berisha, Augsburg'taki performansıyla Almanya Milli Takımı'na da davet edilmişti.
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