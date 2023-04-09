Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Augsburg'dan Mergim Berisha açıklaması

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:54

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 19:01

Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.

Alman ekibinin teknik direktörü Enrico Maassen, Berisha için kalıcı bir anlaşma yapacaklarını söyledi.

Megim Berisha

"BİR SONRAKİ ADIMI ATMAK İSTİYORUZ"

Maassen, "Mergim ile kalıcı bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz" diye konuştu.

Maassen, Berisha'nın performansını da överken, "Mergim'in gelişiminden memnunum. Ama bence gelişim açısından hala yapabileceği çok şey var" ifadelerini kullandı.

BONSERVİS BEDELİ 4MİLYON EURO

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

Augsburg'ta bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Berisha, Augsburg'taki performansıyla Almanya Milli Takımı'na da davet edilmişti.