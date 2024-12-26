Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Miha Zajc aradığını bulamadı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, Fransız takımında istediğini bulamadı.
2019'dan bu yana bonservisi Fenerbahçe'de olan Miha Zajc, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadı.
Bu doğrultuda Miha Zajc sezon başında Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralandı.
SKOR KATKISI VEREMEDİ
Zajc, Toulouse formasıyla bu sezon 9 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 223 dakika süre aldı. Zajc bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Etiketler: #miha zajc #fenerbahçe #toulouse
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