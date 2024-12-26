Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Miha Zajc aradığını bulamadı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, Fransız takımında istediğini bulamadı.

Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Miha Zajc aradığını bulamadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:21

2019'dan bu yana bonservisi Fenerbahçe'de olan Miha Zajc, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadı.

Bu doğrultuda Miha Zajc sezon başında Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralandı.

SKOR KATKISI VEREMEDİ

Zajc, Toulouse formasıyla bu sezon 9 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 223 dakika süre aldı. Zajc bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


Etiketler: #miha zajc #fenerbahçe #toulouse

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