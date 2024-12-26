Fenerbahçe'den Özbek yıldıza kanca!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:29

Güncelleme: 26.12.2024 - 09:29

Talisca transferini bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak takviye de merak konusu.

Oosterwolde ve Becao'yu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin'in da takımdan ayrılması gündemde. Bu nedenle stoper arayışlarına hız veren ve bu bölgeye 2 takviye düşünen Fenerbahçe'nin, Lens forması giyen Abdukodir Khusanov için harekete geçtiği iddia edildi.

İNGİLİZ EKİPLERİ PEŞİNDE

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, 20 yaşındaki Özbek futbolcu için Fransız ekibine resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Khusanov için İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi.

Jose Mourinho'nun da genç savunmacıyı beğendiği ve transfere yeşil ışık yaktığı aktarıldı.

Abdukodir Khusanov bu sezon Lens formasıyla 16 maça çıktı. 20 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.