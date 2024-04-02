Fenerbahçe'den kritik kongreye özel tişört: 'Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:39

Güncelleme: 02.04.2024 - 16:39

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek genel kurul öncesi, taraftarlarına yönelik özel bir ürün hazırladı.

Sarı-lacivertliler, kongreye özel üretilen; "Her zaman hep seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını" yazılı tişört ve atkı satışa çıkardı.

Fenerbahçe'nin resmi mağaza markası Fenerium'dan yapılan açıklama şöyle;

"Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı için kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" yazılı tişört ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve şal şimdi Stat Mağazaları ve seçili Fenerium Mağazalarında satışta!

Seçili Mağazalar; Bostancı, Göztepe, Pendik ve Tuzla Marina."