Fenerbahçe'den kritik kongreye özel tişört: 'Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını'
Fenerbahçe Kulübü, erkek futbol takımının ligden çekilmesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul için tişört ve şal üretildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek genel kurul öncesi, taraftarlarına yönelik özel bir ürün hazırladı.
Sarı-lacivertliler, kongreye özel üretilen; "Her zaman hep seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını" yazılı tişört ve atkı satışa çıkardı.
Fenerbahçe'nin resmi mağaza markası Fenerium'dan yapılan açıklama şöyle;
"Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı için kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" yazılı tişört ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve şal şimdi Stat Mağazaları ve seçili Fenerium Mağazalarında satışta!
Seçili Mağazalar; Bostancı, Göztepe, Pendik ve Tuzla Marina."
Büyük Fenerbahçe’nin Büyük Taraftarı için kongreye özel üretilen; “Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe” yazılı tişört ile “Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını” yazılı tişört ve şal şimdi Stat Mağazaları ve seçili Fenerium Mağazalarında satışta!— Fenerium (@fenerium) April 2, 2024
Seçili Mağazalar; Bostancı,… pic.twitter.com/3PSGKcOuzy
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