Fenerbahçe'den kritik kongreye özel tişört: 'Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını'

Fenerbahçe Kulübü, erkek futbol takımının ligden çekilmesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul için tişört ve şal üretildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:39
Fenerbahçe'den kritik kongreye özel tişört: 'Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını'
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Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek genel kurul öncesi, taraftarlarına yönelik özel bir ürün hazırladı.

Sarı-lacivertliler, kongreye özel üretilen; "Her zaman hep seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını" yazılı tişört ve atkı satışa çıkardı. 

Fenerbahçe'nin resmi mağaza markası Fenerium'dan yapılan açıklama şöyle;

"Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı için kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" yazılı tişört ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve şal şimdi Stat Mağazaları ve seçili Fenerium Mağazalarında satışta!

Seçili Mağazalar; Bostancı, Göztepe, Pendik ve Tuzla Marina."


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