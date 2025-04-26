Fenerbahçe'den maç sonu hakeme tepki!

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den maç sonu hakeme tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 21:32

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Sarı lacivertliler maç sonu paylaşımında penaltı bekledikleri pozisyonlardan fotoğraf kolajı yaptı.

Sarı lacivertliler, "Gaziantep'te 3 puanı 3 golle alıyoruz!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #fenerbahçe #gaziantep fk #hakem #var hakemi

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