Fenerbahçe'den maç sonu hakeme tepki!
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.
Sarı lacivertliler maç sonu paylaşımında penaltı bekledikleri pozisyonlardan fotoğraf kolajı yaptı.
Sarı lacivertliler, "Gaziantep'te 3 puanı 3 golle alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Gaziantep'te 3 puanı 3 golle alıyoruz! pic.twitter.com/DypBK7uoDl— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 26, 2025
Etiketler: #fenerbahçe #gaziantep fk #hakem #var hakemi
Spor Haberleri
- Trabzon'da 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe'den hakem tepkisi
- İstanbul Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
- Kızını kaybeden Bülent Uygun'dan acı paylaşım
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- Liverpool, şampiyonluk için sahada!
- Juventus'un konuğu Monza!
- Inter'in konuğu Roma!
- Manchester City'nin rakibi Nottingham Forest!
- Liverpool'un konuğu Tottenham!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'