Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten itiraf: 'Onunla oynayamadığım için üzgünüm'
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tadic, Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai hakkındaki soruya yanıt verdi.
Sırbistan'ın 7 Eylül Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı öncesi basın toplantısında konuşan Dusan Tadic, eski Fenerbahçeli Macar futbolcu Attila Szalai ile ilgili konuştu.
Sırp yıldız yaptığı açıklamada, "Attila Szalai ile oynayamadığım için üzgünüm ama Hoffenheim'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. O Bundesliga'da kendini geliştirmeye devam edecek ve bu Macaristan Milli Takımı için de fayda sağlayacak." dedi.
Attila Szalai
Her zaman kazanmak istediklerinden bahseden Tadic, "Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bunu bazen başarabiliyoruz ama bazen olmayabiliyor. Amacımız Avrupa şampiyonasına katılmak. Bunu gerçekten istiyoruz" ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIMDA DALYA DİYECEK
Milli takımda 100. maçına çıkmaya hazırlanan tecrübeli oyuncu, "Benim için ne kadar maça çıktığım değil, geride ne bıraktığım önemli. 80 maç oynayıp hiçbir başarı sağlayamayan da var" açıklamasını yaptı.
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