Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı: 'MOU zamanı'

Fenerbahçe bugün İstanbul'a getireceği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:52
Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı: 'MOU zamanı'
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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.

Portekizli teknik adamın bugün 14.30'da İstanbul'da olacağı açıklanmıştı. Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise bir imza töreni düzenlenecek.

 


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