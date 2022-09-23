Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae Kore basınına konuştu
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae Kore basınına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den, İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae özel bir röportaj verdi.
Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak 25 yaşındaki futbolcu, "Herkes Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyor. Ben ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacağım ve bu nedenle biraz endişeliyim" dedi.
"AYAK UYDURAMAZSAM OYNAYAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"
Napoli'ye adaptasyonu hakkında konuşan Kim Min-Jae, "Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var. Teknik direktörün bana söylediği şeyleri tam olarak yapmaya çalıştım. Top bir lige adapte olmak zor ama koşulsuz olarak bunu sağlamam gerektiğini düşündüm. Ayak uyduramazsam, oynayamayacağımı düşündüm. Takım arkadaşlarım da bana yardım etti ve herkes bana çok iyi davrandı" ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar İtalya Serie A'da en çok zorlandığı rakip sorulan başarılı futbolcu, "Olivier Giroud. Kaliteli, güçlü ve saf bir santrfor. Ona karşı pozisyonunuzu korumalı ve 90 dakika onu marke etmeye odaklanmalısınız" diye konuştu.
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