Fenerbahçe'den Nazım Sangare için sakatlık açıklaması!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak kenara gelen Nazım Sangare'nin durumuna dair bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:28
Fenerbahçe'den Nazım Sangare için sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe Kulübü, Nazım Sangare için sağlık bilgilendirmesi paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sangare'nin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiği ve futbolcunun tedavisinin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


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