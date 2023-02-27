Fenerbahçe'den orta sahaya Hugo Vetlesen hamlesi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:28

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:29

Fenerbahçe, ülkemizde yaşanan depremin ardından 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi sebebiyle çalışmalarına devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerden Hugo Vetlesen hamlesi geldi. Haberde Fenerbahçe'nin, Bodo/Glimt forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir araya geldiği ve transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

Hugo Vetlesen

DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin ayrıca Vetlesen için yaptığı görüşmede, başka futbolcular için de bilgi aldığı ifade edildi.

Merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da forma giyebilen Vetlesen'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Vetlesen'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Bodo/Glimt'te 16 maça çıkan Norveçli futbolcu, 3 gol atıp 1 asist yaptı.