Fenerbahçe'den Rangers taraftarı için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:22

Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers'ı ağırlayacak.

Bu akşam oynanacak maç için İskoçya'dan İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rangers'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kulüpteki herkesin bu zor zamanda aklında olan tek şey taraftarımızın ailesi ve arkadaşları. Bu trajik olayla ilgili Türk ve İngiliz yetkililerle iletişim halindeyiz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz. Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz."