Rangers'tan Mourinho açıklaması! 'Çok büyük bir karakter'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:41

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:41

Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü İskoyça Premiership ekibi Rangers'ı konuk edecek.

Hafta sonunda İskoçya Ligi'nde sahasında Motherwell'e kaybeden Rangers'ın tecrübeli futbolcularından Leon Balogun, karşılaşma sonrası Fenerbahçe'yle oynayacakları maça ve Jose Mourinho'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Balogun, Mourinho için şunları söyledi, "Sanırım Mourinho'ya karşı sadece bir kez oynadım. Premier Lig'deki ilk maçımdı ve o Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Brighton'la 3-2 kazanmıştık. Bu yüzden çok güzel bir anı. O çok, çok büyük bir karakter. Futbol dünyasında çok büyük bir teknik direktör ve ismine karşı duymanız gereken çok fazla saygı var" dedi.

Balogun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şahsen onun basın toplantılarından hoşlanıyorum. Birçok kişi ona kibirli diyor. Ama bence o çok özel bir karakter. Ve futbolu eğlenceli tutmak için çok sıradan olmayan birkaç karaktere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

Fenerbahçe maçı içinse Balogun, "Sonuç alabilmek için bugünden itibaren en azından iki büyük adım atmamız gerekiyor. Muhtemelen bir hafta sonra tekrar Avrupa futbolu oynayacak olmamız yardımcı olacak. Bu büyük bir şans, büyük bir fırsat. Ve gerçekten her şeyimizi sahaya koymamız gerekiyor. Bunu her halükarda yapmalıyız, ama şimdi daha da fazlasını" ifadelerini kullandı.