UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında karşılaşacağı Rangers mücadelesinin hakemi açıklandı.

UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:15

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı ağırlayacağı maçın hakemi İspanya'dan Alejandro Hernandez oldu.

Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak.

Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

6 KEZ MAÇLARIMIZDA GÖREV ALDI

Alejandro Hernandez, geçen hafta sonu Real Betis'in Real Madrid'i 2-1 yendiği maçı yönetmişti.

İspanyol hakem daha önce 6 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları 3 galibiyet alırken, 3 kez yenildi.

İşte Hernandez'in yönettiği maçlarda Türk takımları:

24 Ekim 2019: Beşiktaş 1-2 Braga

27 Mart 2021: Norveç 0-3 Türkiye

21 Temmuz 2021: PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

30 Eylül 2021: Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

15 Şubat 2024: Galatasaray 3-2 Sparta Prag

25 Eylül 2024: Galatasaray 3-1 PAOK


Etiketler: #fenerbahçe #Rangers #Alejandro Hernandez #uefa avrupa ligi

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