Fenerbahçe'de Rangers maçı öncesi iki eksik!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Son 16 Turu'nda Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de maç öncesi iki eksik dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Rangers maçı öncesi iki eksik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:28

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde iki önemli eksik dikkat çekiyor.

Turun ilk müsabakasında kart cezalısı konumunda bulunan Fred ve Bright Osayi-Samuel, Rangers karşısında forma giyemeyecek.

İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

İsmail Yüksek ise takıma geri dönüyor. 

Sabah'ın haberine göre; sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan orta saha oyuncusu, Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. 

İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve sakatlanmıştı.


Etiketler: #fenerbahçe #Fred #bright osayi samuel

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