Fenerbahçe'nin oranı belli oldu: İşte Konferans Ligi'nin favorisi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Yunan ekibi Olympiakos olmuştu. Sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale ve finale çıkma oranları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:19
Fenerbahçe'nin oranı belli oldu: İşte Konferans Ligi'nin favorisi!
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union SG'yi eleyip çeyrek finale yükselmişti. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan'ın Olympiakos takımı olmuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'nin yarı final oranından sonra finale kalma oranı da açıklandı.

FENERBAHÇE 4. FAVORİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin yarı finale yükselme oranı 1.41 olarak belirlenmişti. Sarı-Lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalma oranı ise 4 olarak açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe 6.4'lük oran ile Aston Villa, Fiorentina ve Lille'in ardından organizasyonun 4. favori takımı konumunda.


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