Fenerbahçe'nin oranı belli oldu: İşte Konferans Ligi'nin favorisi!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:19

Güncelleme: 20.03.2024 - 13:19

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union SG'yi eleyip çeyrek finale yükselmişti. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan'ın Olympiakos takımı olmuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'nin yarı final oranından sonra finale kalma oranı da açıklandı.

FENERBAHÇE 4. FAVORİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin yarı finale yükselme oranı 1.41 olarak belirlenmişti. Sarı-Lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalma oranı ise 4 olarak açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe 6.4'lük oran ile Aston Villa, Fiorentina ve Lille'in ardından organizasyonun 4. favori takımı konumunda.