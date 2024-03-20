Liam Rosenior'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: 'Şimdilerde daha çok ilgiliyim'

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, Antalya'da yaptıkları hazırlık kampında konuştu. Rosenior, Süper Lig'i takip ettiğini belirterek Fenerbahçe ve Galatasaray hakkındaki görüşlerini aktardı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:51
Liam Rosenior'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: 'Şimdilerde daha çok ilgiliyim'
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Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i çalıştıran 39 yaşındaki Rosenior, milli maç arasında Antalya'da kamp yaptıkları otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 9 maçlarının kaldığını, heyecanın giderek arttığını ifade etti.

Premier Lig'in hep rüyalarını süslediğini dile getiren Rosenior, "Premier Lig, Championship'te mücadele eden takımların her yıl kurduğu bir rüya. Benim de en büyük hedefim Premier Lig. Tabii bu hedefe ulaşabilmek için istikrarlı olmanız lazım, takımın formunda olması lazım. Çok çalışmanız gerekiyor. Championship, sezonda 46 maçın oynandığı uzun bir maraton. Tüm engelleri aşarak play-off'lardan Premier Lig'e çıkacağımıza, bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

"TÜRK OYUNCULAR ÇOK DÜZGÜN KARAKTERLİ"

Antalya'da güzel, güneşli bir havanın kendilerini karşıladığını ve bir haftalık kamp döneminin takıma iyi geleceğini belirten İngiliz teknik direktör, "Ligde 29 Mart'taki rakibimiz Stoke City. Onun ardında da lider Leeds United'la karşılaşacağız. Hiç kolay rakibimiz yok. Championship'teki birçok takımın Premier Lig geçmişi var. Bu yüzden hepsi çok zorlu ekip. Her maçı kaybedebilir ya da kazanabilirsiniz. Burası inanılmaz bir lig" diye konuştu.

Takımdaki Türk futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan Rosenior, "Onları seviyorum. Abduş (Abdülkadir) yeni geldi ama takıma uyumu çok iyi. Ozan Tufan ise olağanüstü bir oyuncu. 16 aydan beri beraberiz. Takımdan ayrılan Doğukan'la da çalışmak güzeldi. Türk oyuncular futbolculuktan öte çok düzgün karakterli kişiler" ifadelerini kullandı.

"ACUN İLE MUHTEŞEM BİR UYUMUMUZ VAR"

Acun Ilıcalı ile çok iyi bir diyaloğu olduğunu anlatan Rosenior, Ilıcalı'nın futbol bilgisinin fevkalade olduğunu belirtti.

Türk iş insanının Hull City için bir şans olduğunu kaydeden Rosenior, "Acun ile muhteşem bir uyumumuz var. Arkadaştan öte sanki kardeşim gibi. Her zaman bizi cesaretlendiriyor, hep pozitif. Acun hayatında el attığı her işte başarılı olmuş bir isim. Burada da başarılı olacak. Çok hırslı. Hull City'li futbolculara değer verdiğini, onların yanında olduğunu samimi olarak gösteriyor. Tabii oyuncular da bunun karşılığı olarak daha çok çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunu Acun Ilıcalı ve Ozan Tufan sayesinde takip ettiğini söyleyen Rosenior, "Şimdilerde daha çok ilgiliyim. Fenerbahçe'yi yakından tanıyorum mesela. Acun iyi bir Fenerbahçeli. Geçen sene sezon öncesi hazırlık maçında Galatasaray'a karşı oynayıp 4-3 kazanmıştık. Galatasaray da gerçekten güçlü bir ekipti. Teknik direktörleri ve oyuncuları Avrupa seviyesinde" yorumunu yaptı.


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