Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Teklif hazır...

Devre arasında kadrosuna bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe, Adana Demirsporlu Samet Akaydin için teklifini hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 12:28
Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Teklif hazır...
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya takviye yapmak istediklerini söylemişti. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydin olacak.

Sabah'ın haberine göre, A Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması için sarı-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı. Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak. 

Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 3 milyon Euro'luk bir rakam istiyor. Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon Euro artı savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.


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