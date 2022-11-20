Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Teklif hazır...

20 Kasım 2022 Pazar, 12:28

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya takviye yapmak istediklerini söylemişti. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydin olacak.

Sabah'ın haberine göre, A Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması için sarı-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı. Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak.

Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 3 milyon Euro'luk bir rakam istiyor. Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon Euro artı savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.