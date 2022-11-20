Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Teklif hazır...
Devre arasında kadrosuna bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe, Adana Demirsporlu Samet Akaydin için teklifini hazırladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya takviye yapmak istediklerini söylemişti. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydin olacak.
Sabah'ın haberine göre, A Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması için sarı-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı. Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak.
Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 3 milyon Euro'luk bir rakam istiyor. Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon Euro artı savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.
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