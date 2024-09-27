Fenerbahçe'den Serhat Akın açıklaması: 'Alçakça iftiraları ortaya atan şahıslar...'
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'la ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili iftiralara karşı hukuki işlem başlattıklarını bildirdi.
Alpoğlu'nun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yönelik menfur saldırının,
bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Serhat Akın’a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz."
Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yönelik menfur saldırının,— Av.Ali Alper ALPOĞLU (@AlperAlpoglu) September 27, 2024
bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun…
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