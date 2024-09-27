Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın açıklaması: 'Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum'
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için açıklama yaptı.
Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:
"Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Serhat Akın, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde başkan olarak Aziz Yıldırım ile çalışmıştı.
Etiketler: #aziz yıldırım #Serhat Akın #silahlı saldırı
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