Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.
Etiketler: #Serhat Akın #silahlı saldırı #güvenlik kamerası
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