Fenerbahçe'den sosyal medya paylaşımı: Yendik, eğleniyoruz
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı, sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, soyunma odasından video paylaşarak, "Yendik, eğleniyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmadan Fenerbahçe, 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmada ilk golü 16. dakikada Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 31. dakikada Mesut Özil, karşılaşmaya dengeyi getiren golü kaydetti. 90+4'te Miguel Crespo'nun golüyle sarı-lacivertliler karşılaşmayı galip tamamladı.
Maçın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İlk olarak Galatasaray'ın "Squid Game" koreografisine göndermede bulunarak, "1905 numaralı oyuncu elendi" paylaşımı yapan sarı-lacivertli kulüp, ardından, futbolcuların maçın ardından soyunma odasında eğlendiği anları paylaşarak, "Yendik, eğleniyoruz" notu düştü.
Yendik, eğleniyoruz pic.twitter.com/jcg4dQNjaS— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 21, 2021
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı
- AKM'de çukur bilmecesi
- Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı