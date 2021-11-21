Fenerbahçe'den sosyal medya paylaşımı: Yendik, eğleniyoruz

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı, sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, soyunma odasından video paylaşarak, "Yendik, eğleniyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 21:45
Fenerbahçe'den sosyal medya paylaşımı: Yendik, eğleniyoruz
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmadan Fenerbahçe, 2-1 galip ayrıldı. 

Karşılaşmada ilk golü 16. dakikada Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 31. dakikada Mesut Özil, karşılaşmaya dengeyi getiren golü kaydetti. 90+4'te Miguel Crespo'nun golüyle sarı-lacivertliler karşılaşmayı galip tamamladı.

Maçın ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İlk olarak Galatasaray'ın "Squid Game" koreografisine göndermede bulunarak, "1905 numaralı oyuncu elendi" paylaşımı yapan sarı-lacivertli kulüp, ardından, futbolcuların maçın ardından soyunma odasında eğlendiği anları paylaşarak, "Yendik, eğleniyoruz" notu düştü. 


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