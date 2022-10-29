Fenerbahçe'den sürpriz Miha Zajc hamlesi

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Sloven futbolcu Miha Zajc ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 13:09
Fenerbahçe'den sürpriz Miha Zajc hamlesi
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Fenerbahçe'de, Rennes maçında harika bir frikik golüne imza atan Miha Zajc'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Jorge Jesus'la pek de yıldızı barışmayan ve yeni kontrat için masaya oturmayan yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenilirken, Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Zajc'ın menajerinin Dünya Kupası için verilecek aranın başlangıcı olan 12 Kasım'dan sonra İstanbul'a geleceği belirtildi.

Sporx’in haberine göre, anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbahçe, Miha Zajc ile 2 yıllık sözleşme yenileyecek.


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