Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi: Bonservis bedeli belli oldu!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 22:48

Güncelleme: 06.01.2025 - 22:48

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper hamlesi için yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Diego Carlos transferi için kulübü Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.

Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında bitirebileceği ifade edilirken, Aston Villa'nın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Aston Villa formasıyla 10 kez Premier Lig'de sahaya çıktı. Aston Villa, 2022 yılında Diego Carlos'u 31 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer etmişti.