Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi: Bonservis bedeli belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Diego Carlos için sarı-lacivertli takımın Aston Villa ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper hamlesi için yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Diego Carlos transferi için kulübü Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında bitirebileceği ifade edilirken, Aston Villa'nın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Aston Villa formasıyla 10 kez Premier Lig'de sahaya çıktı. Aston Villa, 2022 yılında Diego Carlos'u 31 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer etmişti.
Etiketler: #Diego Carlos #fenerbahçe #Aston Villa
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