İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'de sol beke yeni aday!
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin MLS'te forma giyen Alman futbolcu Kai Wagner ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Ara transfer döneminde sol bek takviyesi de isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi ABD'de buldu.
Sky Sport, sarı-lacivertlilerin Kai Wagner'i istediğini duyurdu.
Haber detayında Fenerbahçe'nin Kai Wagner için MLS ekibi Philadelphia ile görüşmelere başladığı vurgulandı.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 2 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Kai Wagner bu sezon MLS'te 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.
Alman sol bekin Philadelphia ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #fenerbahçe #Kai Wagner #Philadelphia
Spor Haberleri
- Resmi açıklama geldi: Sivasspor'da flaş ayrılık!
- Patrick Kluivert'tan şaşırtan transfer kararı!
- Fenerbahçe'de sol beke yeni aday!
- Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
- Göztepe'den TFF çıkarması
- Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
- Arthur Masuaku'nun transferi için çifte şart
- Maximin cephesinden ayrılık iddialarına yanıt!
- Şampiyonlar Ligi'nde turu getiren gole şaşırtan prim
- 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, Cebeci'de
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Bakanlık marka marka ifşa etti: Çikolata, peynir, köfte!
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
- Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- 'Genç ve güzel' olan hastaları taciz etmişler!
- İstanbul'da toplu ulaşım zam teklifine ret