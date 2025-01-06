İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'de sol beke yeni aday!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:12

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:12

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi de isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi ABD'de buldu.

Sky Sport, sarı-lacivertlilerin Kai Wagner'i istediğini duyurdu.

Haber detayında Fenerbahçe'nin Kai Wagner için MLS ekibi Philadelphia ile görüşmelere başladığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğu aktarıldı.

Kai Wagner bu sezon MLS'te 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.

Alman sol bekin Philadelphia ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.