Önemli kararların alınması bekleniyor... Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu bugün saat 16:00'da acil durum toplantısı yapacak.
Süper Lig'de dün akşam konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim, acil durum toplantısı yapma kararı aldı.
Başkan Ali Koç ve idarecilerin yer alacağı durum toplantısı saat 16:00'da gerçekleştirilecek.
Asbaşkan Acun Ilıcalı dünkü Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetim olarak acil durum toplantısı yapma kararı aldıklarını ifade etmişti.
Gündeme dair konular, hakem hataları ve Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararının masaya yatırılacağı durum toplantısı sonrası Fenerbahçe yönetiminin alacağı kararlar merak konusu.
Fenerbahçe'de ivedi bir şekilde yabancı hakem konusunun uygulamaya konması isteği var.
TÜRKİYE KUPASI KARARI
Fenerbahçe an itibarıyla Ziraat Türkiye Kupası'na katılmaya sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertlilerin kupaya katılma ihtimali hâlâ düşük ancak yine de tüm ihtimaller masaya yatırılacak.
Masadaki olasılıklar şöyle; Türkiye Kupası'na katılmama kararınıa devam edilmesi, katılım sağlanması halinde maçlara PAF takımla çıkılması ya da kupaya katılıp rotasyondaki isimlerle maçlara çıkılması.
NTV Spor'daki habere göre başkan Ali Koç, katılmama konusunda kesin kararlı ancak yönetimden bazı isimler "acaba katılsak mı" düşüncesinde.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki nihai kararını bugün verecek.
Spor Haberleri
- Göztepe'den TFF çıkarması
- Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
- Arthur Masuaku'nun transferi için çifte şart
- Maximin cephesinden ayrılık iddialarına yanıt!
- Şampiyonlar Ligi'nde turu getiren gole şaşırtan prim
- 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, Cebeci'de
- Hayallerini fileyle ören çocuklar İzmir'de
- Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı
- Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi resmen başladı!
- Fatih Terim ilk resmi maçında Al Fayha karşısında
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Nejat İşler'in röportajı sosyal medyaya damga vurdu
- Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- Özel'den 'Suriye' resti: Boynumuzun borcu!
- 'Genç ve güzel' olan hastaları taciz etmişler!
- Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu