Önemli kararların alınması bekleniyor... Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:33

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:33

Süper Lig'de dün akşam konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim, acil durum toplantısı yapma kararı aldı.

Başkan Ali Koç ve idarecilerin yer alacağı durum toplantısı saat 16:00'da gerçekleştirilecek.

Asbaşkan Acun Ilıcalı dünkü Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetim olarak acil durum toplantısı yapma kararı aldıklarını ifade etmişti.

Gündeme dair konular, hakem hataları ve Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararının masaya yatırılacağı durum toplantısı sonrası Fenerbahçe yönetiminin alacağı kararlar merak konusu.

Fenerbahçe'de ivedi bir şekilde yabancı hakem konusunun uygulamaya konması isteği var.

TÜRKİYE KUPASI KARARI

Fenerbahçe an itibarıyla Ziraat Türkiye Kupası'na katılmaya sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertlilerin kupaya katılma ihtimali hâlâ düşük ancak yine de tüm ihtimaller masaya yatırılacak.

Masadaki olasılıklar şöyle; Türkiye Kupası'na katılmama kararınıa devam edilmesi, katılım sağlanması halinde maçlara PAF takımla çıkılması ya da kupaya katılıp rotasyondaki isimlerle maçlara çıkılması.

NTV Spor'daki habere göre başkan Ali Koç, katılmama konusunda kesin kararlı ancak yönetimden bazı isimler "acaba katılsak mı" düşüncesinde.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki nihai kararını bugün verecek.